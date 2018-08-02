Перешедших на Украину биатлонисток затравили в Сети

Российские и украинские пользователи социальных сетей обрушились с критикой на «прокаженных» биатлонисток, сменивших спортивное гражданство.

Ранее глава украинской Федерации биатлона Владимир Брынзак сообщил, что россиянки Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Анастасия Рассказова отныне будут выступать за сборную Украины, которой по меньшей мере «не помешают» спортсменки такого уровня.

«Они же прокаженные!» — пожаловался один из украинских пользователей соцсетей.

По его словам, смена девушками спортивного гражданства может оказаться акцией властей России по дискредитации чистых от мельдония украинских спортсменок.

Некоторые украинцы предположили, что появление в сборной россиянок может быть связано с назначением на пост ее тренера их соотечественника — Андрея Прокунина

«Жаль девочек… Загубят себе карьеры…» — отметил еще один.

В свою очередь, некоторые россияне выразили уверенность, что вскоре Бех, Москаленко и Рассказова «одумаются», и посоветовали «не принимать» их назад.

Многие другие соотечественники биатлонисток раскритиковали спортивных чиновников России за «разбазаривание» талантливых спортсменок.