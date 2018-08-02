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Перешедших на Украину биатлонисток затравили в Сети
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Перешедших на Украину биатлонисток затравили в Сети 

Рамблер 7 часов назад
Российские и украинские пользователи социальных сетей обрушились с критикой на «прокаженных» биатлонисток, сменивших спортивное гражданство.
Ранее глава украинской Федерации биатлона Владимир Брынзак сообщил, что россиянки Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Анастасия Рассказова отныне будут выступать за сборную Украины, которой по меньшей мере «не помешают» спортсменки такого уровня.
«Они же прокаженные!» — пожаловался один из украинских пользователей соцсетей.
По его словам, смена девушками спортивного гражданства может оказаться акцией властей России по дискредитации чистых от мельдония украинских спортсменок.
Некоторые украинцы предположили, что появление в сборной россиянок может быть связано с назначением на пост ее тренера их соотечественника — Андрея Прокунина.
«Жаль девочек… Загубят себе карьеры…» — отметил еще один.
В свою очередь, некоторые россияне выразили уверенность, что вскоре Бех, Москаленко и Рассказова «одумаются», и посоветовали «не принимать» их назад.
Многие другие соотечественники биатлонисток раскритиковали спортивных чиновников России за «разбазаривание» талантливых спортсменок.
«Они за другие страны потом медали завоевывают», — напомнили они о последствиях.
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