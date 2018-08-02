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Дмитриева выиграла спринт на летнем чемпионате России по биатлону
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Дмитриева выиграла спринт на летнем чемпионате России по биатлону 

Чемпионат.com 5 часов назад
Биатлонистка Ольга Дмитриева одержала победу в спринтерской гонке на чемпионате России в Чайковском, который является отборочным на чемпионат мира по летнему биатлону. Второе место заняла Лейсан Бикташева, третьей стала Анастасия Рудакова.
Биатлон. Чемпионат России. Чайковский. Спринт. Женщины 1. Ольга Дмитриева (Ульяновская область) — 20.50,7 (2). 2. Лейсан Бикташева (Новосибирская область) — +15,3 (1). 3. Анастасия Рудакова (Республика Коми) — +1.05,6 (1). 4. Ирина Старых (Тюменская область) — +1.11,2 (3). 5. Ирина Кручинкина (Республика Мордовия) — +1.19,0 (1). 6. Диана Якимец (Красноярский край) — +1.38,6 (4). 7. Алина Клевцова (Свердловская область) — +2.02,4 (2). 8. Кристина Ильченко (ЯНАО) — +2.02,7 (7). 9. Карина Бахтина (Республика Башкортостан) — +2.05,3 (2). 10. Елена Чиркова (Красноярский край) — +2.07,5 (1).
Соревнования завершатся 5 августа.
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