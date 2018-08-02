Шевченко победила в спринте на юниорском ЧР по летнему биатлону 

В Чайковском продолжается чемпионат России по летнему биатлону. В спринте у юниорок победу одержала Анастасия Шевченко. Второй результат продемонстрировала Арина Пантова, третьей стала Анна Терехова. Биатлон. Летний чемпионат России. Чайковский. Спринт. Юниорки 1. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 21.53,1 (0). 2. Арина Пантова (Тюменская область) — +2,1 (1). 3. Анна Терехова (ХМАО-Югра) — +41,3 (3). 4. Алена Юдина (Республика Мордовия) — +52,2 (1). 5. Вера Румянцева (Москва) — +53,6 (0). 6. Аделина Сабитова (Удмуртская Республика) — +58,0 (1).
В женском спринте победу одержала Ольга Дмитриева.