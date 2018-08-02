«Непорядочно». Тренер об уходе биатлонисток

Старший тренер сборной России по резерву Николай Большаков считает, что биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко поступили непорядочно, решив перейти в сборную Украины без предварительного обсуждения этого вопроса с российской стороной. Об этом он рассказал ТАСС.
О переходе трех российских биатлонисток в среду сообщил глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
"Они были у нас в списке, ушли неофициально и никакого разрешения на переход не получали. Молча, тихо собрались и поехали, — сказал Большаков. — Не могу назвать это потерей, в юниорах у нас много достойных спортсменов, просто считаю, что они поступили непорядочно. У меня даже не укладывается в голове, как можно было просто так взять и уехать".
"Можно же было найти цивилизованное решение, тем более что место в команде у них было. Вся эта ситуация для меня стала неожиданностью", — добавил он.
Собеседник агентства был в курсе, что месяц назад спортсменки под руководством своего тренера Ильи Лопухова пробовали оформить переход в сборную Белоруссии, где работает его отец — бывший тренер сборной России Николай Лопухов.
"Но президент их федерации, насколько я знаю, связавшись с нашим, не получил добро. Им предстоял карантин, и те отказались. Тогда они поехали дальше. Не знаю, как будет складываться ситуация дальше, какое решение примет Международный союз биатлонистов", — отметил Большаков.
Брынзак сообщал, что родители биатлонисток украинцы, и сейчас документы на получение ими гражданства находятся в стадии оформления. В том случае, если Союз биатлонистов России не даст согласие на переход, Рассказова, выступавшая на юниорском чемпионате мира, рискует пропустить два года, которые длится карантин после смены спортивного гражданства.