Почему спортсмены бегут из России

«У нас нет крепостного права»

Три российские биатлонистки транзитом через Белоруссию перешли в состав сборной Украины. Речь о Екатерине Бех, Анастасии Рассказовой и Оксане Москаленко, юных спортсменках, которые пока не имеют опыта выступлений во взрослом биатлоне. «Лента.ру» объясняет, почему биатлонистки ушли из отечественной команды и вспоминает тех, кого российские функционеры отпустили раньше времени.

Кто это вообще?

Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко уже почти стали членами сборной Украины по биатлону. По словам главы Федерации биатлона страны Владимира Брынзака, проблем с предоставлением гражданства девушкам не возникнет: их родители — украинцы. «Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая, что в этой возрастной группе испытываем кадровый дефицит», — уточнил Брынзак. Сами россиянки, по словам вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Сергея Чепикова, увидели в украинской сборной больше перспектив для развития карьеры на международных турнирах. Он же отметил, что насильно спортсменок никто удерживать бы не стал: «Возможно, в других командах у них больше шансов, у нас нет крепостного права», — подчеркнул он.

Имена Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко как минимум не на слуху. Их знают разве что безумные фанаты биатлона, которые следят за всеми соревнованиями, в том числе юниорскими. Из этой троицы наибольших успехов пока добилась Рассказова: 20-летняя спортсменка принимала участие в чемпионате мира в своем возрасте, правда, от медалей была далеко. О 19-летней Бех и 18-летней Москаленко рассказать можно и того меньше: первая выходила на старты юниорского Кубка IBU, а вторая пока далека от кондиций старших девушек.

Три малоизвестные фамилии впервые были опубликованы в СМИ еще в начале июля. Тогда спортсменки под крылом своего тренера Ильи Лопухова без предупреждения переехали в Белоруссию, где их ждал отец Николай Лопухов (отец Ильи), российский тренер, давно и прочно осевший в соседней стране. Переезд Бех, Рассказовой и Москаленко связывали с попытками руководителей белорусского биатлона отыскать в России новую Дарью Домрачеву

Четырехкратная олимпийская чемпионка, которую в 2004 году выгнали из российской сборной со штампом «бесперспективна», объявила о завершении карьеры в июне, вместе с ней ушла другой лидер белорусской команды Надежда Скардино . Без них сборная оказалась обескровленной, а подготовить достойную замену на своей земле у белорусов, очевидно, не получилось. «Эти переходы со времен СССР были, это в принципе такая традиция. Но мы всеми силами пытаемся, чтобы меньше было этих переходов. Растим свои кадры. Но это работа не одного дня», — признал глава Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский.

Тем не менее, Бех, Рассказова и Москаленко не стали усилением для белорусов, однако украинской команде вполне подошли. Спортсменки уже приняли участие в юниорском чемпионате по летнему биатлону: Бех победила, Рассказова стала четвертой, а Москаленко — 11-й. Пока они не показывали феноменальных результатов, о чем не перестают напоминать российские биатлонные функционеры, однако перед глазами сразу несколько примеров, как мы упустили будущих звезд, не увидев в них потенциала.

На те же грабли

Лапшин дважды поднимался на подиум в личных гонках на этапах Кубка мира, когда еще выступал за Россию. На Играх в Южной Корее он выступил лучше, чем Антон Бабиков Матвей Елисеев . В отличие от Прокунина, после Олимпиады спортсмен решил не уходить из корейской сборной. А в интервью «Ленте.ру» уверял, что прибыл туда в том числе и ради популяризации биатлона. «И я скажу, что это только начало. Конечно, если бы была медаль, это бы зацепило много народу. Но я в силу травмы не смог побороться, не получилось», — рассказывал Лапшин.

Его пример — из числа неочевидных. Тимофей — опытный спортсмен, на которого просто перестали рассчитывать в штабе российской сборной, как и на его партнеров по южнокорейской команде. Чаще же отечественные биатлонисты уезжают в другие страны из-за поразительной недальновидности тренеров, которые не могут разглядеть талант в собственных подопечных. В 2004-м четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов лишил места в команде Домрачеву, а сегодня ругает руководство СБР: «Просто бегут от сегодняшнего президента господина Драчева и его команды. Безусловно, спортсменки представляют для нас интерес. Мы в свое время потеряли [Дарью] Домрачеву. А сейчас разъезжаются от бездействия Драчева. Спортсменки, подающие надежды, безусловно».

Пример с Домрачевой — не единственный. Девушка с нетипичным для Словакии именем Анастасия Кузьмина — первая в истории этой страны олимпийская чемпионка. В 2010 году она выиграла спринт, четыре года спустя в Сочи повторила достижение, а в Пхенчхане стала первой в масс-старте. При этом в 2008 году она переехала в Словакию, имея опыт выступления за сборную России. Она начала заниматься биатлоном вместе с братом, будущим лидером мужской команды Антоном Шипулиным , даже выходила на этапах Кубка мира, но в конце концов упустили и ее.

Никто не говорит, что Бех, Рассказова и Москаленко через пару-тройку лет будут бороться за Хрустальный глобус. Тренеры уверены, что в российской системе есть более перспективные спортсменки, которых будут постепенно подтягивать до уровня сборной. Но мы, кажется, где-то уже это видели.