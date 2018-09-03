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Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
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Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию 

Газета.Ru + ещё 30 22 часа назад
Шведский биатлонист и чемпион Олимпийских игр — 2018 Себастьян Самуэльссон публично обратился в адрес WADA и заявил, что международная организация не должна восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство из-за подозрений отечественных биатлонистов в допинге. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев назвал предположения о допинге «вбросом» и «попыткой оказать давление» в преддверии конгресса IBU, на котором решится судьба Союза биатлонистов России.
Олимпийский чемпион в составе сборной Швеции по биатлону Себастьян Самуэльссон открыто обвинил российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Он выступил с публичным заявлением в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором потребовал не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). 20 сентября состоится заседание исполнительного комитета WADA, на котором будет рассматриваться вопрос о возвращении РУСАДА в состав членов международной организации, откуда российское агентство было исключено в ноябре 2015 года.
«С точки зрения действующего спортсмена хочу подчеркнуть: очень важно, чтобы WADA придерживалось своей дорожной карты по восстановлению РУСАДА», — написал Самуэльссон в своем твиттере.
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Шведский биатлонист уверен, что российское правительство якобы поддерживает на государственном уровне допинговую систему. Самуэльссон заявил, что WADA должно получить полный доступ ко всем допинг-пробам россиян. По его мнению, таким образом можно будет доказать допинговые махинации в России.
«Сейчас самое главное — доступ в Московскую антидопинговую лабораторию, в которой хранятся доказательства государственной допинговой системы в России. Если WADA не будет следовать своей дорожной карте и восстановит РУСАДА, то здорово подорвет к себе доверие в борьбе за чистый спорт»,
Напомним, что 9 ноября 2015 года комиссия WADA под руководством канадского профессора права Ричарда Макларена опубликовала доклад, составленный на основе показаний бежавшего в США экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором РУСАДА было обвинено в систематических нарушениях и сокрытиях применения допинга российскими спортсменами.
В данном отчете указано, что РУСАДА якобы позволяло своим атлетам игнорировать допинг-тестирования, а также незаконно допускало до соревнований тех спортсменов, которые должны были отбывать дисквалификацию.
Впрочем, требование Самуэльссона предоставить WADA полный доступ в Московскую антидопинговую лабораторию вряд ли будет выполнено.
На данный момент сотрудники Всемирного антидопингового агентства контролируют ход работы РУСАДА, однако конфисковать все имеющиеся допинг-пробы и данные о спортсменах не имеют права. Это связано с тем, что Следственный комитет России ведет собственное расследование по факту допинговых махинаций и не допускает до него других лиц.
Отметим, что РУСАДА в свою очередь выполнило все обязательства для восстановления в членстве WADA и, соответственно, обвинения в нарушении антидопинговых правил и систематических махинациях не могут быть актуальными.
«Все шаги уже сделаны, мы ждем решения исполкома. Комиссия WADA по соответствию информацию до исполкома не анонсирует», — цитирует «РИА Новости» президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.
Однако Самуэльссон продолжает распространять обвинения. В частности, молодой спортсмен не смог обойти стороной Союз биатлонистов России (СБР), который с декабря 2017 года является лишь временным членом международной организации IBU. 7 сентября состоится конгресс, на котором будет обсуждаться вопрос о восстановлении СБР, однако 21-летний швед заявил, что «этого нельзя допустить».
«Я глубоко разочарован. По информации IBU, трое попавших недавно под подозрение биатлонистов уже завершили карьеру. Но это не имеет никакого значения — масштабы обмана России в сфере допинга становятся все больше и больше. На конгрессе 7 сентября мы должны принять правильное решение и оставить Россию временным членом IBU. Русские ничего не сделали для восстановления своего союза. Не вижу никакой причины, чтобы их восстановили», — заявил Самуэльссон.
К слову, именно молодой швед призвал бойкотировать этап Кубка мира прошлого сезона в Тюмени, обвинив Россию в поддержке допинга. Помимо него соревнования пропустили спортсмены из США, Канады, Чехии и Великобритании. Сам Самуэльссон остался горд своим поступком.
«Об этом легко было говорить, но принять такое решение непросто. Я чувствовал, что, если быть честным с собой и своими ценностями, то выбора у меня нет. Я не мог туда поехать. И я горжусь своим решением. Большинство спортсменов хотят сосредоточиться на тренировках и соревнованиях, выступать как можно лучше. А о других вещах у них нет особого мнения. Но для меня тут нет противоречия. Я могу постараться стать лучшим снайпером в мире, в то же время думая о других вещах», — цитирует спортсмена SVT.
Недавно портал Inside the Games опубликовал информацию о том, что IBU подозревает 65 российских биатлонистов в применении допинга. Среди них, как сообщает источник, числятся олимпийские чемпионы Евгений Устюгов и Светлана Слепцова, а также Александр Печенкин и Александр Чернышов.
«Многие из этих дел получили бы более сильные доказательства, если бы можно было получить доступ в саму московскую лабораторию. Но МОК намерен вернуть Россию обратно в игру без открытия лаборатории. Они ставят политику выше, чем ловлю обманщиков», — написал журналист Inside the Games Ник Батлер.
При этом в IBU в ответ на это заявление отметили, что официальных данных по российским спортсменам пока не имеется.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение дисквалифицировать ОКР, запретив россиянам выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под национальным флагом и гимном. Кроме того, МОК дисквалифицировал многих российских спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил.
Среди биатлонистов из России до участия в соревнованиях были допущены только Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. Лучшим результатом россиян на Играх стало девятое место в смешанной эстафете.
Однако в Госдуме информацию о применении запрещенных веществ российскими биатлонистами опровергли. По словам председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, подобные обвинения в адрес россиян имеют политический характер и являются необоснованными.
«Вброс информации о нарушении нашими биатлонистами антидопинговых правил проходит на фоне скоро открывающегося конгресса IBU. Вполне возможно, что это попытка оказать давление на делегации других стран. Не хотят видеть россиян в руководящих органах. Упомянутые в докладе спортсмены давно закончили свою карьеру. Все нарушения, которые им вменяются, датируются четырьмя и более годами ранее. За рубежом есть большое желание подогревать допинговую тему, которая утихла», — приводит НСН слова Дегтярева, который также поставил под сомнение профессиональную деятельность Макларена и Родченкова.
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