Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию

Шведский биатлонист и чемпион Олимпийских игр — 2018 Себастьян Самуэльссон публично обратился в адрес WADA и заявил, что международная организация не должна восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство из-за подозрений отечественных биатлонистов в допинге. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев назвал предположения о допинге «вбросом» и «попыткой оказать давление» в преддверии конгресса IBU, на котором решится судьба Союза биатлонистов России.

Олимпийский чемпион в составе сборной Швеции по биатлону Себастьян Самуэльссон открыто обвинил российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Он выступил с публичным заявлением в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором потребовал не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). 20 сентября состоится заседание исполнительного комитета WADA, на котором будет рассматриваться вопрос о возвращении РУСАДА в состав членов международной организации, откуда российское агентство было исключено в ноябре 2015 года.

«С точки зрения действующего спортсмена хочу подчеркнуть: очень важно, чтобы WADA придерживалось своей дорожной карты по восстановлению РУСАДА», — написал Самуэльссон в своем твиттере. On the 20th of September it will be a @wada_ama Executive Committee Meeting where they will discuss RUSADA compliance. I want to make clear, from an athlete point of view, the importance that @wada_ama follows and maintains the original RUSADA roadmap to compliance. (1/2)— Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) 3 сентября 2018 г.

Шведский биатлонист уверен, что российское правительство якобы поддерживает на государственном уровне допинговую систему. Самуэльссон заявил, что WADA должно получить полный доступ ко всем допинг-пробам россиян. По его мнению, таким образом можно будет доказать допинговые махинации в России.

«Сейчас самое главное — доступ в Московскую антидопинговую лабораторию, в которой хранятся доказательства государственной допинговой системы в России. Если WADA не будет следовать своей дорожной карте и восстановит РУСАДА, то здорово подорвет к себе доверие в борьбе за чистый спорт»,

Напомним, что 9 ноября 2015 года комиссия WADA под руководством канадского профессора права Ричарда Макларена опубликовала доклад, составленный на основе показаний бежавшего в США экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова , в котором РУСАДА было обвинено в систематических нарушениях и сокрытиях применения допинга российскими спортсменами.

В данном отчете указано, что РУСАДА якобы позволяло своим атлетам игнорировать допинг-тестирования, а также незаконно допускало до соревнований тех спортсменов, которые должны были отбывать дисквалификацию.

Впрочем, требование Самуэльссона предоставить WADA полный доступ в Московскую антидопинговую лабораторию вряд ли будет выполнено.

На данный момент сотрудники Всемирного антидопингового агентства контролируют ход работы РУСАДА, однако конфисковать все имеющиеся допинг-пробы и данные о спортсменах не имеют права. Это связано с тем, что Следственный комитет России ведет собственное расследование по факту допинговых махинаций и не допускает до него других лиц.

Отметим, что РУСАДА в свою очередь выполнило все обязательства для восстановления в членстве WADA и, соответственно, обвинения в нарушении антидопинговых правил и систематических махинациях не могут быть актуальными.

«Все шаги уже сделаны, мы ждем решения исполкома. Комиссия WADA по соответствию информацию до исполкома не анонсирует», — цитирует «РИА Новости» президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Однако Самуэльссон продолжает распространять обвинения. В частности, молодой спортсмен не смог обойти стороной Союз биатлонистов России (СБР), который с декабря 2017 года является лишь временным членом международной организации IBU. 7 сентября состоится конгресс, на котором будет обсуждаться вопрос о восстановлении СБР, однако 21-летний швед заявил, что «этого нельзя допустить».

«Я глубоко разочарован. По информации IBU, трое попавших недавно под подозрение биатлонистов уже завершили карьеру. Но это не имеет никакого значения — масштабы обмана России в сфере допинга становятся все больше и больше. На конгрессе 7 сентября мы должны принять правильное решение и оставить Россию временным членом IBU. Русские ничего не сделали для восстановления своего союза. Не вижу никакой причины, чтобы их восстановили», — заявил Самуэльссон.

Besviken. Enligt RBU så är tre inte längre aktiva. Men det spelar ingen roll — omfattningen av den ryska stadsdopingen visar sig bara större och större. Krävs bra beslut på kongressen 7 sep, svensk president och att RUS fortsätter vara provisorisk medlem. https://t.co/UmKFsAO8bZ— Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) 30 августа 2018 г.

К слову, именно молодой швед призвал бойкотировать этап Кубка мира прошлого сезона в Тюмени, обвинив Россию в поддержке допинга. Помимо него соревнования пропустили спортсмены из США, Канады, Чехии и Великобритании. Сам Самуэльссон остался горд своим поступком.

«Об этом легко было говорить, но принять такое решение непросто. Я чувствовал, что, если быть честным с собой и своими ценностями, то выбора у меня нет. Я не мог туда поехать. И я горжусь своим решением. Большинство спортсменов хотят сосредоточиться на тренировках и соревнованиях, выступать как можно лучше. А о других вещах у них нет особого мнения. Но для меня тут нет противоречия. Я могу постараться стать лучшим снайпером в мире, в то же время думая о других вещах», — цитирует спортсмена SVT.

«Многие из этих дел получили бы более сильные доказательства, если бы можно было получить доступ в саму московскую лабораторию. Но МОК намерен вернуть Россию обратно в игру без открытия лаборатории. Они ставят политику выше, чем ловлю обманщиков», — написал журналист Inside the Games Ник Батлер.

При этом в IBU в ответ на это заявление отметили, что официальных данных по российским спортсменам пока не имеется.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение дисквалифицировать ОКР, запретив россиянам выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под национальным флагом и гимном. Кроме того, МОК дисквалифицировал многих российских спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Однако в Госдуме информацию о применении запрещенных веществ российскими биатлонистами опровергли. По словам председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, подобные обвинения в адрес россиян имеют политический характер и являются необоснованными.