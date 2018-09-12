Навострили лыжи. Почему из российского биатлона бегут за рубеж

Переход российских биатлонистов в другие сборные стал трендом. Как его остановить?

Одиночные перемещения спортсменов из России в страны СНГ случались и раньше. Да что там — и сам президент Союза биатлонистов Владимир Драчев в 2002 году «переехал» из сборной России в сборную Белоруссии.

Анастасия Толмачева и Однако на этот раз спортивное гражданство решили поменять сразу 6 наших биатлонистов. Недавно в сборную Молдавии перешли Павел Магазеев Екатерина Шумилова , а перед этим украинцами сделались Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко во главе с тренером Ильей Лопуховым.

— В разных командах есть селекционеры, которые присматривают своих будущих жертв уже начиная с юниорского возраста. Так называемые скауты, которые отслеживают выступления всех сильнейших молодых спортсменов. Как в хоккее, только на уровне сборных, — рассказывает Анатолий Тоболов, исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона, которой неоднократно приходилось терять спортсменов. — Глядя на экономическую обстановку, их сейчас начинают потихонечку обрабатывать, предлагать гонорары и условия, которые могут быть лучше. Нам надо привыкать работать в конкуренции.

Тем не менее половина перешедших биатлонистов представляли столичный регион, где проблемы с финансами должны стоять не так остро.

Новая пища для размышлений появилась 7 сентября, после конгресса Международного союза биатлонистов, на котором не стали реабилитировать нашу страну от допинговых подозрений. Выяснилось, что наши спортсмены в 2018 году сдали 354 допинг-пробы, что является пятой частью проб со всего мира. В других странах молодые биатлонисты могут не только сразу же попасть в основную обойму, но и просто спать спокойнее.

— Мы все время говорим об этом, и всё зря. Мы потратили бешеные деньги на людей, на их подготовку. Я считаю, что надо разбираться и Министерству спорта, и ОКР и принять закон о том, чтобы сам спортсмен или страна, которая его приглашает, выплачивали затраченные деньги, — считает бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов.

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