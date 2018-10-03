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Домрачева отказалась бороться за женщин голой грудью
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Олимпийская чемпионка отказалась бороться за права женщин голой грудью 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Белорусская биатлонистка и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поделилась своим отношением к феминизму. Ее слова приводит журнал «Большой».
«Я не могу представить, что побегу с голой грудью протестовать или бороться за права женщин. Конечно, я за равноправие, но позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными. Я не чувствую ущемления», — утверждает Домрачева.
32-летняя спортсменка подчеркнула, что выступает за равноправие, но в то же время полагает, что грань между мужским и женским перечеркивать нельзя.
25 июня Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры. Она является самой титулованной белорусской биатлонисткой. В активе спортсменки четыре золота Олимпийских игр. Три из них она выиграла на Играх в Сочи в 2014 году, одну — на Олимпиаде в Пхенчхане.
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