Домрачева отказалась бороться за женщин голой грудью

Олимпийская чемпионка отказалась бороться за права женщин голой грудью

Белорусская биатлонистка и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поделилась своим отношением к феминизму. Ее слова приводит журнал «Большой».

«Я не могу представить, что побегу с голой грудью протестовать или бороться за права женщин. Конечно, я за равноправие, но позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными. Я не чувствую ущемления», — утверждает Домрачева.

32-летняя спортсменка подчеркнула, что выступает за равноправие, но в то же время полагает, что грань между мужским и женским перечеркивать нельзя.

25 июня Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры. Она является самой титулованной белорусской биатлонисткой. В активе спортсменки четыре золота Олимпийских игр. Три из них она выиграла на Играх в Сочи в 2014 году, одну — на Олимпиаде в Пхенчхане.