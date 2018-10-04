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Губерниев высказался о решении Шипулина
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Губерниев: в нынешней сборной без Шипулина нет того, кто гордо понесёт знамя 

Чемпионат.com 21 час назад
Фото: РИА Новости
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Антон Шипулин продолжит карьеру. Официально спортсмен должен объявить об этом сегодня, 4 октября. В своём «инстаграме» Шипулин написал: «Увидимся на Кубке мира».
«Я бы не стал сейчас говорить, успех или провал ждёт Шипулина в предстоящем сезоне. В наш спорт возвращается человек, который гордо понесёт знамя. В нынешней сборной без Шипулина такого человека нет. Антон должен быть рядом с теми, кто в самое ближайшее время может показать большой результат.
Как комментатор я счастлив, потому что Шипулин — настоящий лидер и капитан команды. Буду искренне за него переживать, он один из моих любимых спортсменов», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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