Губерниев высказался о решении Шипулина

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Антон Шипулин продолжит карьеру. Официально спортсмен должен объявить об этом сегодня, 4 октября. В своём «инстаграме» Шипулин написал: «Увидимся на Кубке мира».
«Я бы не стал сейчас говорить, успех или провал ждёт Шипулина в предстоящем сезоне. В наш спорт возвращается человек, который гордо понесёт знамя. В нынешней сборной без Шипулина такого человека нет. Антон должен быть рядом с теми, кто в самое ближайшее время может показать большой результат.
Как комментатор я счастлив, потому что Шипулин — настоящий лидер и капитан команды. Буду искренне за него переживать, он один из моих любимых спортсменов», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.