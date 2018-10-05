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Биатлонистку дисквалифицировали за допинг на Играх-2010
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Биатлонистку дисквалифицировали за допинг на Играх-2010 

News.ru + ещё 5 12 часов назад
Фото: Tobias NykÃ„Nen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Биатлонистку из Словении Тею Грегорин дисквалифицировали за положительный результат допинг-пробы, взятой во время Ванкувера-2010. Данное решение вынесла Антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) после процедуры перепроверки.
Первый аналогичный вердикт в отношении спортсменки озвучили в октябре 2017 года. Тогда было заявлено, что в организме Грегорин в 2010 году был найден метаболит GHRP-2 (гормон роста). В связи с этим все результаты биатлонистки, показанные на Играх, были аннулированы.
Известно, что IBU отстранил Тею от участия в соревнованиях на два года. Начало дисквалификации датируется 4 октября прошлого года — момента применения временных санкций.
Также сообщается, что все достижения словенки с 7 февраля 2010 года по 6 февраля 2012 теряют свою актуальность. Спортсменка обязана вернуть призовые и награды, добытые в этот срок. В течение трёх недель биатлонистка может обжаловать решение антидопинговой комиссии.
Тея Грегорин является бронзовым призером Сочи-2014, в её активе также два серебра чемпионатов мира.
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