Биатлонистку дисквалифицировали за допинг на Играх-2010

Биатлонистку из Словении Тею Грегорин дисквалифицировали за положительный результат допинг-пробы, взятой во время Ванкувера-2010. Данное решение вынесла Антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) после процедуры перепроверки.

Первый аналогичный вердикт в отношении спортсменки озвучили в октябре 2017 года. Тогда было заявлено, что в организме Грегорин в 2010 году был найден метаболит GHRP-2 (гормон роста). В связи с этим все результаты биатлонистки, показанные на Играх, были аннулированы.

Известно, что IBU отстранил Тею от участия в соревнованиях на два года. Начало дисквалификации датируется 4 октября прошлого года — момента применения временных санкций.

Также сообщается, что все достижения словенки с 7 февраля 2010 года по 6 февраля 2012 теряют свою актуальность. Спортсменка обязана вернуть призовые и награды, добытые в этот срок. В течение трёх недель биатлонистка может обжаловать решение антидопинговой комиссии.

Тея Грегорин является бронзовым призером Сочи-2014, в её активе также два серебра чемпионатов мира.