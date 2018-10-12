Российские биатлонисты будут выступать за Украину

СБР разрешил семерым биатлонистам перейти в сборные Украины и Белоруссии

Союз биатлонистов России (СБР) разрешил семерым спортсменам перейти из сборной России в команды Украины и Белоруссии без применения к ним ограничительного срока. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

"Учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов, Союз биатлонистов России разрешает переход вышеуказанных российских спортсменов для продолжения спортивной деятельности в составе других сборных команд без применения к ним двухлетнего ограничительного срока, предусмотренного ст. 9 Конституции Международного союза биатлонистов", — говорится в сообщении.

Также на заседании правления были утверждены критерии отбора для участия в международных стартах сезона-2018/19.