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Российские биатлонисты будут выступать за Украину
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СБР разрешил семерым биатлонистам перейти в сборные Украины и Белоруссии 

ТАСС + ещё 25 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Союз биатлонистов России (СБР) разрешил семерым спортсменам перейти из сборной России в команды Украины и Белоруссии без применения к ним ограничительного срока. Об этом сообщает пресс-служба СБР.
Отмечается, что такое решение было принято на заседании правления СБР. Анастасия Рассказова и Екатерина Бех будут выступать за сборную Украины, а Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Анна Мусатова, Арина Яборова и Никита Лобастов — за команду Белоруссии.
"Учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов, Союз биатлонистов России разрешает переход вышеуказанных российских спортсменов для продолжения спортивной деятельности в составе других сборных команд без применения к ним двухлетнего ограничительного срока, предусмотренного ст. 9 Конституции Международного союза биатлонистов", — говорится в сообщении.
Также на заседании правления были утверждены критерии отбора для участия в международных стартах сезона-2018/19.
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