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Кузьмина боялась разговаривать с Шипулиным
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Кузьмина: в семье боялись разговаривать с Шипулиным о продолжении карьеры 

RT на русском + ещё 1 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Представительница Словакии, биатлонистка Анастасия Кузьмина, являющаяся сестрой Антону Шипулину, рассказала, как далось брату решение о продолжении спортивной карьеры.
По окончании сезона-2017/18 Шипулин взял время на размышление в вопросе о продолжении спортивной деятельности. В сентябре он объявил, что выступил в ближайшем сезоне.
«Я и родители оставили его в покое. Это было очень важное решение, очень сложное, нужно было, чтобы никто на Антона не давил. Мы вообще, если честно, боялись с ним разговаривать на эту тему», — цитирует Кузьмину РИА Новости.
По словам словацкой спортсменки, родственники Шипулиной не хотели принимать участия в обсуждении итогового решения российского биатлониста.
Ранее Антон Шипулин сообщил, что приступил к тренировкам в составе национальной команды на октябрьском сборе в австрийском Рамзау.
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