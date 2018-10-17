Кузьмина боялась разговаривать с Шипулиным

Кузьмина: в семье боялись разговаривать с Шипулиным о продолжении карьеры

По окончании сезона-2017/18 Шипулин взял время на размышление в вопросе о продолжении спортивной деятельности. В сентябре он объявил, что выступил в ближайшем сезоне.

«Я и родители оставили его в покое. Это было очень важное решение, очень сложное, нужно было, чтобы никто на Антона не давил. Мы вообще, если честно, боялись с ним разговаривать на эту тему», — цитирует Кузьмину РИА Новости.

По словам словацкой спортсменки, родственники Шипулиной не хотели принимать участия в обсуждении итогового решения российского биатлониста.

Ранее Антон Шипулин сообщил, что приступил к тренировкам в составе национальной команды на октябрьском сборе в австрийском Рамзау.