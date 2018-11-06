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Драчёв назвал сроки восстановления СБР в правах
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Драчёв назвал сроки восстановления СБР в правах 

News.ru + ещё 21 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Союз биатлонистов России (СБР) может быть восстановлен в правах на внеочередном конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в 2019 году. Об этом заявил президент СБР Владимир Драчев.
«Все в порядке, именно к этому мы идём, такую схему выработали. В середине ноября встретимся с представителями IBU в Москве для обсуждения критериев восстановления», — цитирует Драчёва ТАСС.
На прошлой неделе в Лозанне прошло заседание исполкома IBU, на котором было принято решение о созыве внеочередного конгресса в 2019 году.
СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года из-за допинговых нарушений со стороны российских биатлонистов.
Ранее News.ru писал о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
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