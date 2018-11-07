Россия осталась без биатлона

Россия не будет принимать международные соревнования по биатлону до 2022 года

Международные соревнования по биатлону не будут проходить на территории России в сезонах 2018/19, 2020/21 и 2021/22.

Об этом стало известно после того, как Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь соревнований на сезоны 2020/21 и 2021/22.

В календаре отсутствуют российские этапы. При этом, России нет и в календаре сезона-2018/19.

В декабре 2017 года IBU лишил Союз биатлонистов России (СБР) полноценного членства, присвоив организации временно ограниченный статус из-за допинговых нарушений российских спортсменов.

Ранее Драчёв рассказал, когда СБР может восстановить членство в IBU.