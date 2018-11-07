Ещё
Россия осталась без биатлона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия не будет принимать международные соревнования по биатлону до 2022 года 

RT на русском 11 часов назад
Международные соревнования по биатлону не будут проходить на территории России в сезонах 2018/19, 2020/21 и 2021/22.
Об этом стало известно после того, как Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь соревнований на сезоны 2020/21 и 2021/22.
В календаре отсутствуют российские этапы. При этом, России нет и в календаре сезона-2018/19.
В декабре 2017 года IBU лишил Союз биатлонистов России (СБР) полноценного членства, присвоив организации временно ограниченный статус из-за допинговых нарушений российских спортсменов.
Ранее Драчёв рассказал, когда СБР может восстановить членство в IBU.
RT на русском: последние новости
Драчёв рассказал, когда СБР может восстановить членство в IBU СМИ: UFC закроет наилегчайший дивизион Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч ЛЧ с «Янг Бойз»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Мамаева сделала признание90
Аршавин «покончит» с футболом15
Емельяненко-младший покинул «Ахмат»2
«Трупы были выложены прямо на льду»38
Овечкин и Кузнецов переиграли Малкина
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
00:55
«Просиживают задницы»
Биатлон Статьи
03:40
Прыжок от секс-скандала: американскую гимнастику распускают
Легкая атлетика Статьи
00:32
Победивший рак американец размазал Малкина
Хоккей Статьи
05:09
Почему фигуристки начали раздеваться
Фигурное катание Статьи
01:46
Игрок НХЛ избил лежачего соперника
Хоккей
00:38
Российский вратарь отбил шайбу в падении головой
Хоккей
05:43
Черчесов озвучил состав сборной России
Футбол
00:11
Украинский вратарь отбил пенальти головой
Футбол
01:13
Слуцкий случайно оскорбил своего руководителя
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение