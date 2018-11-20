Шипулин: возможно, выступлю на третьем этапе Кубка IBU

Олимпийский чемпион российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о подготовке к сезону. Он не вошёл в состав команды на стартовые этапы Кубка мира. Первый этап пройдёт в Поклюке (Словения) 2-9 декабря.

«В то время, когда ребята поедут на Кубки мира и Кубки IBU, я буду тренироваться. Пока не определились, где точно. Анатолий Хованцев предложил поехать с командой, так как боится, что в России наступят сильные холода и нормально потренироваться не получится. Скорее всего, я поеду в Европу.

Если я хорошо проведу сбор, то, возможно, пробегу на третьем этапе Кубка IBU. Потом решим, ехать мне на «Ижевскую винтовку» или нет", — сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ». Третий этап Кубка IBU пройдёт в Обертиллиахе 17-22 декабря.