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Губерниев встретился со шведским биатлонистом Самуэльссоном 

RT на русском + ещё 4 14 часов назад
Фото: Reuters
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встретился со шведским биатлонистом Себастьяном Самуэльссоно, известным своими частыми высказываниями о допинге.
«Яркая и продуктивная встреча с Себастьяном Самуэльссоном! Швед не хотел делать селфи, так как я про него плохо говорю. Пришлось объяснить, что комментарии про спортивные достижения всегда позитивные. С остальным я категорически не согласен. Отделили мух от котлет и сделали фото», — написал Губерниев в своём Instagram.
Комментатор также рассказал, что биатлонист пожаловался на частые негативные комментарии со стороны российских пользователей в социальных сетях.
Ранее биатлонист Самуэльссон признался, что пропустил допинг-тест.
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