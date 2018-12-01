Губерниев встретился со шведским биатлонистом Самуэльссоном

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встретился со шведским биатлонистом Себастьяном Самуэльссоно, известным своими частыми высказываниями о допинге.

«Яркая и продуктивная встреча с Себастьяном Самуэльссоном! Швед не хотел делать селфи, так как я про него плохо говорю. Пришлось объяснить, что комментарии про спортивные достижения всегда позитивные. С остальным я категорически не согласен. Отделили мух от котлет и сделали фото», — написал Губерниев в своём Instagram.

Комментатор также рассказал, что биатлонист пожаловался на частые негативные комментарии со стороны российских пользователей в социальных сетях.

Ранее биатлонист Самуэльссон признался, что пропустил допинг-тест.