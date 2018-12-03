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Александр Тихонов объяснил пристрастие к шубам 

Рамблер + ещё 2 6 часов назад
Фото: SPORT24.ru
Олимпийский чемпион по биатлону и бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов предпочитает появляться на биатлонных соревнованиях в шубе, потому что хочет должным образом представлять великую державу. Об этом он сам заявил сайту Sports.ru.
«Все говорят: "Эпатаж!". Нет, дорогие мои!» — сообщил он.
По словам Тихонова, отдавая предпочтение шубам, которых у него три — норковая, соболья и из камчатской лисы, — он хочет лишь выглядеть тем, кем является, — представителем великой державы.
Четырехкратный чемпион Олимпиад и экс-глава СБР отметил, что «не уважаемые им коммунисты» учили — у всех все должно быть одинаковым. Однако сам он уверен, что «профессор не должен одеваться как грузчик».
В пример советской «уравниловки» 71-летний Тихонов привел некоторых своих коллег-ровесников, которые все еще носят костюмы, которые получали как участники Олимпийских игр, а в пример представителей великой державы — зажиточное население дореволюционной России, которое ходило в шубах.
«Никто не стеснялся. Почему должен стесняться я? Стесняются пусть те, кто украл», — считает он.
Тихонов отметил, что заработал свои деньги, создав агрофирму. Часть из них он потратил на свои шубы — все они были выполнены на заказ во Флоренции (соболья) и Красноярске (норковая и лисья).
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Александр Тихонов , КПРФ , Sports.ru , Биатлон
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