Александр Тихонов объяснил пристрастие к шубам

Олимпийский чемпион по биатлону и бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов предпочитает появляться на биатлонных соревнованиях в шубе, потому что хочет должным образом представлять великую державу. Об этом он сам заявил сайту Sports.ru

«Все говорят: "Эпатаж!". Нет, дорогие мои!» — сообщил он.

По словам Тихонова, отдавая предпочтение шубам, которых у него три — норковая, соболья и из камчатской лисы, — он хочет лишь выглядеть тем, кем является, — представителем великой державы.

Четырехкратный чемпион Олимпиад и экс-глава СБР отметил, что «не уважаемые им коммунисты » учили — у всех все должно быть одинаковым. Однако сам он уверен, что «профессор не должен одеваться как грузчик».

В пример советской «уравниловки» 71-летний Тихонов привел некоторых своих коллег-ровесников, которые все еще носят костюмы, которые получали как участники Олимпийских игр, а в пример представителей великой державы — зажиточное население дореволюционной России, которое ходило в шубах.

«Никто не стеснялся. Почему должен стесняться я? Стесняются пусть те, кто украл», — считает он.

Тихонов отметил, что заработал свои деньги, создав агрофирму. Часть из них он потратил на свои шубы — все они были выполнены на заказ во Флоренции (соболья) и Красноярске (норковая и лисья).