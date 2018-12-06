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Драчёв подвел итоги двух гонок Кубка мира 

News.ru + ещё 1 17 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Президент союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв после двух прошедших гонок на первом этапе Кубка мира заявил, что ожидается постепенный рост команды. В синг-миксте россияне стали седьмыми, а в смешанной эстафете российская дружина стала четвёртой.
«Мы должны понимать, что сейчас идём снизу, однако есть и позитивные моменты. Сразу не получится обыграть лидеров — каждый спортсмен растёт медленно и постепенно», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».
Президент СБР отметил, что основной задачей команды организации является улучшение формы спортсменов к Олимпийским играм 2022 года.
Драчёв также добавил, что хотел бы, что российские спортсмены попали в тройку в Кубке наций у мужчин и женщин. Отдельно он отметил Дмитрия Малышко и Александра Логинова.
Первый этап Кубка мира по биатлону проходит в Поклюке (Словения) со 2 по 9 декабря. 6 декабря состоятся мужская и женская индивидуальные гонки.
Ранее News.ru сообщал, что белорусский журналист Руслан Васильев раскритиковал сборную Белоруссии по биатлону.
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