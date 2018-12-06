Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Провал российского биатлониста объяснили 

Lenta.ru + ещё 1 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«На Латыпова повлияло опоздание на старт, для него это был сильный стресс. Ему лыжи не принесли вовремя. Будем разбираться с сервисом по этому поводу. Но даже с учетом этого он ногами бежал на уровне лучших ребят», — рассказал Хованцев.
Латыпов дебютировал в сборной России. Биатлонист допустил семь промахов и отстал от победителя француза Мартена Фуркада на 8 минут 45 секунд. Лишь 10 спортсменов выступили хуже Латыпова, который пришел к финишу 99-м.
Тем самым Латыпов повторил результат Тимура Махамбетова, ставшего худшим в истории российского биатлона. В сезоне-2016/2017 Махамбетов провалился на этапе в южнокорейском Пхенчхане.
Индивидуальная гонка в словенском Поклюке стала первой личной в сезоне-2018/2019. Среди россиян лучший результат показал Дмитрий Малышко, который финишировал на 12-м месте. Первый этап Кубка мира продлится до 9 декабря. 10 декабря в Австрии стартует второй этап. Он продлится до 16 декабря.
Последние новости
Блогер Давидыч освобожден от наказания за истечением срока давности Депутата Госдумы лишили неприкосновенности при загадочных обстоятельствах Россия и Иран обрушили нефть
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава FIA подарил Путину именной гоночный шлем1
Российские керлингистки проиграли американкам1
«Тоттенхэм» намерен перехватить у «Челси» игрока «Реала»
Формат овертаймов на чемпионатах мира изменят
Фуркад назвал срок завершения карьеры1
Видео
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
02:27
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Футбол
14:03
Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио
Зимние виды спорта
03:12
Подруга Кокорина сделала неожиданное заявление
Футбол
00:16
Футболист наказал вратаря голом «за шиворот» с центра поля
Футбол
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
00:50
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
02:03
«МЮ» — «Арсенал»: три ставки на главный матч тура АПЛ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение