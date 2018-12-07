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Фуркад подарил цветы дочке соперника 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Победитель индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира по биатлону Мартен Фуркад подарил букет цветов дочке словенца Якова Фака, сообщает "Советский спорт".
На этапах Кубка мира букеты цветов вручаются спортсменам, занявших с первое по восьмое место. После церемонии награждения Фуркад встретился с двухлетней Милой — дочери двукратного чемпиона мира Якова Фака. Мартен вручил девочке цветы, а на следующий день услышал слова благодарности от своего соперника.
"Мартен, спасибо за букет победителя, который ты подарил моей дочке", — написал Фак в своем инстаграме.
Фуркад — самый титулованный спортсмен в истории биатлона. Он пятикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира.
Ранее стало известно, что Фуркад может завершить карьеру в 2020 году.
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