Биатлонист Логинов воткнул палку в ботинок и пришел третьим на КМ

Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает Lenta.ru Спортсмен упал перед финишем и пришел третьи, несмотря на то, что лидировал после заключительного огневого рубежа. Он уступил норвежцу Йоханнесу Бе , а второе место отдал французу Кентену Фийону Майе. "В момент падения контакта с Бе не было, я сам воткнул себе палку в ботинок", — объяснил свою ошибку Логинов в эфире "Матч ТВ". Этап завершится 9 декабря женской гонкой преследования. Второй этап начнется 10 декабря в Австрии. Ранее вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков прокомментировал две бронзовые медали россиянина Александра Логинова на соревновании в Поклюке.