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Биатлонист Логинов воткнул палку в ботинок и пришел третьим на КМ 

Газета.Ru + ещё 30 8 часов назад
Фото: Reuters
Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает Lenta.ru.
Спортсмен упал перед финишем и пришел третьи, несмотря на то, что лидировал после заключительного огневого рубежа. Он уступил норвежцу Йоханнесу Бе, а второе место отдал французу Кентену Фийону Майе.
"В момент падения контакта с Бе не было, я сам воткнул себе палку в ботинок", — объяснил свою ошибку Логинов в эфире "Матч ТВ".
Этап завершится 9 декабря женской гонкой преследования.
Второй этап начнется 10 декабря в Австрии.
Ранее вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков прокомментировал две бронзовые медали россиянина Александра Логинова на соревновании в Поклюке.
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