Биатлонисты никогда не будут уважать россиянина Александра Логинова так же, как прежде. Об этом «Матч ТВ» заявил норвежец Йоханнес Бе.
В 2014 году в допинг-пробе Логинова был найден запрещенный эритропоэтин. Российский биатлонист был дисквалифицирован на два года.
На прошлой неделе Логинов стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Первым стал Бе, обогнавший шедшего первым, но споткнувшегося россиянина.
После гонки норвежец ответил на несколько вопросов корреспондента «Матч ТВ», в том числе на вопрос об «окончательном возвращении» Александра Логинова в «биатлонную семью».
«Попался на допинге — прежнего уважения уже не вернешь», — ответил Бе.
По его словам, вещество, на котором попался россиянин, — «худшее» из всех и не способствует «прощению».
Тем не менее Бе подчеркнул, что с уважением относится к негласному спортивному правилу о том, что отбывшие наказание спортсмены могут соревноваться наравне с остальными.