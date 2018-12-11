Йоханнес Бе рассказал о долгосрочных последствиях допингового скандала с Логиновым

В 2014 году в допинг-пробе Логинова был найден запрещенный эритропоэтин. Российский биатлонист был дисквалифицирован на два года.

На прошлой неделе Логинов стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Первым стал Бе, обогнавший шедшего первым, но споткнувшегося россиянина.

После гонки норвежец ответил на несколько вопросов корреспондента «Матч ТВ», в том числе на вопрос об «окончательном возвращении» Александра Логинова в «биатлонную семью».

«Попался на допинге — прежнего уважения уже не вернешь», — ответил Бе.

По его словам, вещество, на котором попался россиянин, — «худшее» из всех и не способствует «прощению».

Тем не менее Бе подчеркнул, что с уважением относится к негласному спортивному правилу о том, что отбывшие наказание спортсмены могут соревноваться наравне с остальными.