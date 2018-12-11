Состав сборной России по биатлону отказались менять

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Заявка опубликована на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Второй этап Кубка мира — 2018 пройдёт с 13 по 16 декабря. В программе соревнований спринт, гонка преследования и эстафета.

Как писал News.ru, Фуркад выйдет на старт второго этапа КМ по биатлону.