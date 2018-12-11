Состав сборной России по биатлону отказались менять 

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Заявка опубликована на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Алексей Слепов.
Женская сборная выглядит следующим образом: Ирина Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова, Ульяна Кайшева.
Второй этап Кубка мира — 2018 пройдёт с 13 по 16 декабря. В программе соревнований спринт, гонка преследования и эстафета.
Как писал News.ru, Фуркад выйдет на старт второго этапа КМ по биатлону.