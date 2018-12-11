Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Состав сборной России по биатлону отказались менять 

News.ru + ещё 9 10 часов назад
Фото: Sergei Stepanov/Xinhua/Global Look Press
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Заявка опубликована на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Алексей Слепов.
Женская сборная выглядит следующим образом: Ирина Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова, Ульяна Кайшева.
Второй этап Кубка мира — 2018 пройдёт с 13 по 16 декабря. В программе соревнований спринт, гонка преследования и эстафета.
Как писал News.ru, Фуркад выйдет на старт второго этапа КМ по биатлону.
News.ru: последние новости
Логинов: упал по своей вине Биатлонист Фуркад может пропустить гонку на этапе КМ Две россиянки попали в десятку на КМ по биатлону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА сыграет с «Реалом» в решающем матче ЛЧ
Чемпионка ОИ подсела на таблетки из-за врача-педофила21
Жена Глушакова написала заявление в полицию2
Кокорин впал в депрессию131
Бухаров женился в Казани1
Видео
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
03:15
Обокрали дом главного тренера сборной России
Летние виды спорта
00:55
Кержакову пригрозили тюрьмой
Футбол Прочее
04:13
Игрок врезал судье по лицу и стал заводить трибуны
Хоккей
00:52
Россияне потратили миллиарды на мельдоний
Летние виды спорта
06:23
Загитова откровенно рассказала об отношениях с Медведевой
Фигурное катание Статьи
10:05
Футболист «Спартака» снялся в кино
Футбол
00:44
Победить Загитовой помешал кабель
Фигурное катание
00:56
Россиянин одолел оскорблявшего российский спорт латыша
Зимние виды спорта Прочее
02:27
«Продает тело с 16 лет»: из-за кого Мамаев сидит в СИЗО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение