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Посольство РФ в Австрии «будет разбираться» в допинг-скандале 

Рамблер + ещё 5 12 часов назад
Власти Австрии не уведомляли посольство России об уголовном преследовании биатлонистов, заподозренных в приеме допинга. Об этом посол России в Австрии Дмитрий Любинский рассказал ТАСС.
Сегодня ночью телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил в своем инстаграме, что накануне вечером в расположение сборной России по биатлону, которая 13-16 декабря должна принять участие в этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, «нагрянула» полиция и якобы предъявила обвинения 10 россиянам в уголовном, согласно законам Австрии, преступлении — нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года, который также проходил в Хохфильцене.
Губерниев опубликовал список членов сборной, которым вскоре предстоит объясниться с полицией. Среди прочих в нем упомянуты олимпийский чемпион Антон Шипулин и четырехкратная чемпионка Европы Ирина Старых.
По словам Дмитрия Любинского, ни о чем подобном власти Австрии не уведомляли посольство России. Дипломат пообещал «разобраться» в происходящем, а начать — со срочного запроса официальной информации у австрийских правоохранителей.
«Болеем за наших ребят», — добавил он.
На отсутствие информации сослались и собеседники ТАСС в управлении полиции федеральной земли Тироль и Федеральном управлении уголовной полиции Австрии.
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