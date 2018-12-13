Полицейские приходили к Шипулину в Австрии, сообщают СМИ

Представители австрийской полиции нанесли визит российскому биатлонисту Антону Шипулину , который проходит сбор в австрийском Обертиллахе, сообщил эфире телеканала "Матч ТВ" журналист Дмитрий Губерниев

По слова Губерниева, полицейские приходили к Шипулину в среду, одновременно с рейдом в расположении сборной России на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Кроме того, журналист отметил, что в четверг после гонки этапа Кубка мира в Хохфильцене все биатлонисты российской команды должны будут пройти допрос, им может быть запрещен выезд из Австрии.