Представители австрийской полиции нанесли визит российскому биатлонисту Антону Шипулину, который проходит сбор в австрийском Обертиллахе, сообщил эфире телеканала "Матч ТВ" журналист Дмитрий Губерниев.
По слова Губерниева, полицейские приходили к Шипулину в среду, одновременно с рейдом в расположении сборной России на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Кроме того, журналист отметил, что в четверг после гонки этапа Кубка мира в Хохфильцене все биатлонисты российской команды должны будут пройти допрос, им может быть запрещен выезд из Австрии.
Ранее в расположение сборной России по биатлону накануне старта второго этапа Кубка мира в Хохфильцене прибыла полиция. Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил РИА Новости, что получено уведомление о начале следственных действий. Биатлонист Александр Логинов в своем аккаунте в Instagram заявил, что обвинения австрийской полиции в адрес россиян связаны с "какими-то махинациями с переливаниями крови" в феврале 2017 года.