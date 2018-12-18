Шипулин прокомментировал конфликт Драчева и Бабикова

Ранее Драчев в своем аккаунте в Instagram на вопрос об отсутствии Бабикова в составе эстафетной команды на этапе Кубка мира в Хохфильцене заявил, что спортсмен "отказался переезжать". Бабиков в это время выступал на Кубке IBU в Валь-Риданне (Италия). Сам спортсмен заявил, что не отказывался от участия в эстафете.

"Нам на протяжении многих лет тренеры говорили: если не готовы выступать в эстафете, если чувствуете, что подведете команду, лучше подойдите и скажите сразу тренерам. Чтоб не получилось потом так, что вы бежите в эстафете, проиграли минуту и вы были виноваты и заранее знали, что не будет хорошего результата. Это командная игра. Если Бабиков это хотел сказать, то он в какой-то мере прав", — цитирует слова Шипулина "Калашников media".

"С той же позиции понимаю Драчева, он как руководитель должен держать какие-то принципы, давать какие-то комментарии. И должен озвучивать спортсмену, личному тренеру или тренеру сборной. Когда нет вот этой коммуникации между руководством и спортсменом, так скажем, это очень плохо. Плохо, когда начинаются споры в публичном поле. Проще же было позвонить друг другу, объяснить ситуацию и все, конфликт исчерпан", — продолжил он.

По мнению Шипулина, никакого конфликта бы и не было, если бы и Драчев, и Бабиков не вышли в публичное пространство. "Считаю, что каждый из них в какой-то мере и прав, и виноват. Но самое главное, что это не надо было выносить в общественное поле, где люди начинают делиться своими догадками, начинается поливание грязью", — резюмировал биатлонист.