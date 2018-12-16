Бабиков: я не отказывался от участия в эстафете в Хохфильцене 

Россиянин Антон Бабиков прокомментировал слова президента СБР Владимира Драчёва, который заявил, что биатлонист отказался от участия в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Интересно узнавать о таких вещах из интернета. За себя могу сказать — я не отказывался», — написал Бабиков в комментариях под своим постом в «инстаграме».
Мужская эстафета на этапе Кубка мира в Австрии пройдёт сегодня, сборную России представят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Бабиков выступит в гонке преследования на этапе Кубка IBU. Бабиков возглавляет общий зачёт Кубка IBU. В составе сборной России спортсмен победил в эстафете на прошлогоднем чемпионате мира в Хохфильцене.