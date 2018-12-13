Российским биатлонистам не запретили покидать Австрию

Обвиняемым австрийской полицией в нарушении антидопинговых правил российским биатлонистам и специалистам национальной команды не запретили покидать Австрию, сообщает ТАСС

Спортсмены на данный момент соревнуются на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

"Как уже упоминалось, подозреваемые были официально проинформированы о ходе расследования. Дальнейших следственных действий или приказов не было", — рассказала старший прокурор антикоррупционного ведомства Австрии Элизабет Тойбль.

В Хохфильцене находятся Гараничев, Логинов, Старых и Шипулин.

Ранее советский спортсмен, а также тренер по биатлону Владимир Барнашов прокомментировал обвинения российских в нарушении антидопинговых правил во время мирового первенства.