Российским биатлонистам не запретили покидать Австрию 

Обвиняемым австрийской полицией в нарушении антидопинговых правил российским биатлонистам и специалистам национальной команды не запретили покидать Австрию, сообщает ТАСС.
Спортсмены на данный момент соревнуются на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
"Как уже упоминалось, подозреваемые были официально проинформированы о ходе расследования. Дальнейших следственных действий или приказов не было", — рассказала старший прокурор антикоррупционного ведомства Австрии Элизабет Тойбль.
12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.
В Хохфильцене находятся Гараничев, Логинов, Старых и Шипулин.
Ранее советский спортсмен, а также тренер по биатлону Владимир Барнашов прокомментировал обвинения российских в нарушении антидопинговых правил во время мирового первенства.