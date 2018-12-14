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Фуркад: мне было бы стыдно на месте Логинова и Старых 

РИА Новости + ещё 5 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Французский биатлонист Мартен Фуркад признался, что ему было бы стыдно на месте россиян Александра Логинова и Ирины Старых, которые отбыли дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов и вернулись в большой спорт.
В настоящее время прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений ведет расследование в отношении десяти представителей сборной России по биатлону, в том числе пяти спортсменов. Расследование затрагивает период проведения чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене в 2017 году.
Ранее стало известно, что в расположение сборной России по биатлону накануне старта второго этапа Кубка мира в Хохфильцене прибыла австрийская полиция. Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил РИА Новости, что организацию уведомили о начале следственных действий. Биатлонист Александр Логинов на своей странице в Instagram написал, что обвинения австрийской полиции в адрес представителей российской команды связаны с "какими-то махинациями с переливаниями крови" в феврале 2017 года.
В ноябре 2015 года IBU на год дисквалифицировал Логинова из-за того, что в его допинг-пробе был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. Биатлонист отбыл дисквалификацию и вернулся в состав сборной России в сезоне 2016/17.
Старых получила трехлетнюю дисквалификацию после того, как допинг-проба "А", взятая у нее на одном из этапов Кубка мира, дала положительный результат. На трассу Старых вернулась в начале 2017 года.
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