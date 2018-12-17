Пихлера назвали «человеком слова» за ответ Родченкову

"Вольфганг всегда был человеком слова, поэтому я совсем не удивлен, что он принял решение объективно ответить Родченкову. Информация, которая поступит от Пихлера, поможет специалистам рабочей группы IBU по докладу Макларена детально разобраться в ситуации. Что касается Родченкова, понятно, что его заставляют всячески свидетельствовать против России. Возможно, уже и вопреки его собственному желанию", — заявил Ростовцев.

В независимой группе IBU не будет представителей США.

Ранее сообщалось, что Пихлер отказался от посвященной Родченкову пресс-конференции.