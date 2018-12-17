Пихлера назвали «человеком слова» за ответ Родченкову 

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировал решение бывшего тренера женской сборной России по биатлону Вольфганга Пихлера предоставить данные об информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григории Родченкове специальной независимой рабочей группе Международного союза биатлонистов (IBU), передает газета "Известия".
"Вольфганг всегда был человеком слова, поэтому я совсем не удивлен, что он принял решение объективно ответить Родченкову. Информация, которая поступит от Пихлера, поможет специалистам рабочей группы IBU по докладу Макларена детально разобраться в ситуации. Что касается Родченкова, понятно, что его заставляют всячески свидетельствовать против России. Возможно, уже и вопреки его собственному желанию", — заявил Ростовцев.
В независимой группе IBU не будет представителей США.
Ранее сообщалось, что Пихлер отказался от посвященной Родченкову пресс-конференции.