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Фуркад победил в пасьюте на КМ 

News.ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: Julia Rahn/imago sportfotodienst/Global Look Press
Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене (32,22.3). Вторым финишировал немец Арнд Пфайфер, третьим — норвежец Ветле Шостад Кристиансен.
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, показавший 7-е время (+43).
Фуркад — пятикратный чемпион Олимпийских игр и многолетний лидер гонки за Большой хрустальный глобус (награда лучшего спортсмена по итогам биатлонного сезона). На этапах Кубка мира в сезоне-2018/19 он пока не добился успеха: в словенской Поклюке француз в спринте пришёл к финишу 24-м, что стало худшим результатом за последние два года, а в пасьюте снялся с дистанции на последнем круге.
На втором этапе КМ в Хохфильцене Фуркад планирует выступить во всех видах программы. В спринте накануне он стал вторым, уступив Бё (24:49.2) 8,6 секунды.
Ранее News.ru писал, что Фуркад признал превосходство соперника.
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