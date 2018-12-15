Фуркад победил в пасьюте на КМ

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене (32,22.3). Вторым финишировал немец Арнд Пфайфер, третьим — норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов , показавший 7-е время (+43).

Фуркад — пятикратный чемпион Олимпийских игр и многолетний лидер гонки за Большой хрустальный глобус (награда лучшего спортсмена по итогам биатлонного сезона). На этапах Кубка мира в сезоне-2018/19 он пока не добился успеха: в словенской Поклюке француз в спринте пришёл к финишу 24-м, что стало худшим результатом за последние два года, а в пасьюте снялся с дистанции на последнем круге.

На втором этапе КМ в Хохфильцене Фуркад планирует выступить во всех видах программы. В спринте накануне он стал вторым, уступив Бё (24:49.2) 8,6 секунды.

Ранее News.ru писал, что Фуркад признал превосходство соперника.