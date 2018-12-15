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Морозова выиграла спринт на этапе Кубка IBU 

RT на русском + ещё 51 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Анастасия Морозова одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 rv втором этапе Кубка IBU, проходящем в итальянском Риднау.
Морозова преодолела дистанцию за 23 минуты 20,9 секунды.
Второй финишировала шведка Ингела Андерсоон. Тройку призёром замкнула украинка Надежда Белкина.
Ещё одна россиянка, Виктория Сливко, заняла пятое место, Светлана Миронова стала 12-й, Екатерина Мошкова — 29-й, Наталья Гербулова — 46-й а Ирина Казакевич — 47-й.
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