Морозова выиграла спринт на этапе Кубка IBU

Ранее сообщалось, что IBU решил не принимать меры в отношении российских биатлонистов

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Как в России отреагировали на обвинения в адрес биатлонной сборной

Логинов рассказал, с чем связано большое количество промахов на этапе КМ в Хохфильцене

Фуркад завоевал золото в пасьюте на этапе КМ в Хохфильцене, Логинов — седьмой