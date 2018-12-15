Морозова выиграла спринт на этапе Кубка IBU 

Россиянка Анастасия Морозова одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 rv втором этапе Кубка IBU, проходящем в итальянском Риднау.
Морозова преодолела дистанцию за 23 минуты 20,9 секунды.
Второй финишировала шведка Ингела Андерсоон. Тройку призёром замкнула украинка Надежда Белкина.
Ещё одна россиянка, Виктория Сливко, заняла пятое место, Светлана Миронова стала 12-й, Екатерина Мошкова — 29-й, Наталья Гербулова — 46-й а Ирина Казакевич — 47-й.
Ранее сообщалось, что IBU решил не принимать меры в отношении российских биатлонистов