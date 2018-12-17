Перспективы сменившей гражданство биатлонистки оценили критически

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о сменившей спортивное гражданство биатлонистке Кристине Ильченко, передает газета "Известия"

25-летняя спортсменка перешла в команду Белоруссии, а в это межсезонье решила вернуться в российскую сборную.

"Пока сложно сказать, получим мы усиление в лице Ильченко или нет. Пока она ничего не показала на взрослом уровне, и все почему-то до сих пор считают ее перспективной. Хотя ей уже 25 лет. Посмотрим, как она проявит себя на "Ижевской винтовке" и сможет ли отобраться в основу сборной по спортивному принципу", — сказала Резцова.

Ранее сообщалось, что Ильченко сможет выступать за Россию с января.