Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянин впервые выиграл серебро на Кубке мира по биатлону 

Lenta.ru + ещё 65 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия), передает «Интерфакс». Он уступил только норвежцу Йоханнесу Бе.
Гонка состоялась в четверг, 20 декабря. Бе преодолел 10-километровую дистанцию за 23 минуты 9,9 секунды, чисто отработав на двух огневых рубежах. Логинов также провел гонку без промахов, но уступил ходом 21 секунду. Третье место занял швед Мартин Понсилома (плюс 54,2 секунды, 0 промахов).
Для Логинова эта медаль стала третьей на этапах Кубка мира этого сезона. В словенской Поклюке он дважды становился бронзовым призером.
Этап в Нове Место проходит с 20 по 23 декабря. Спортсмены также проведут гонку преследования и масс-старт.
Последние новости
США прекратят бомбить ИГ Путин объяснил рост налогов Обнаружена система слежки ФСБ за российскими соцсетями
Биатлон , Александр Логинов , Йоханнес Бе , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова и Морозов показали рекордный результат
Зидана пригласили в «Манчестер Юнайтед»
Тарасова и Морозов превзошли мировой рекорд
«Зенит» усилится защитником «Томи»
Названа зарплата российских футбольных арбитров
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:02
Нурмагомедов уйдет из UFC
MMA
00:44
Кокорин и Мамаев вспомнили о боге
Футбол
01:13
«Ежемесячный полиграф»: жена поставила Мамаеву условия
Футбол Статьи
03:44
Названа причина скандала со сборной РФ
Биатлон
01:13
Лет ми спик фром май харт: Мутко порвал со спортом
Футбол Статьи
00:44
Загитова не пришла
Фигурное катание
01:23
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили расправой
Футбол
01:00
Футболист отправил судью в нокаут за красную карточку
Футбол
01:23
Жена Мамаева назвала Краснодар «колхозом»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение