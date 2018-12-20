Россиянин впервые выиграл серебро на Кубке мира по биатлону

Гонка состоялась в четверг, 20 декабря. Бе преодолел 10-километровую дистанцию за 23 минуты 9,9 секунды, чисто отработав на двух огневых рубежах. Логинов также провел гонку без промахов, но уступил ходом 21 секунду. Третье место занял швед Мартин Понсилома (плюс 54,2 секунды, 0 промахов).

Для Логинова эта медаль стала третьей на этапах Кубка мира этого сезона. В словенской Поклюке он дважды становился бронзовым призером.

Этап в Нове Место проходит с 20 по 23 декабря. Спортсмены также проведут гонку преследования и масс-старт.