Шипулин рассказал о визите австрийской полиции в Обертиллиахе

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал подробности визита австрийской полиции в Обертиллиахе, где спортсмен находился на сборах.

Прокуратура Австрии по экономическим и коррупционным преступлениям ведет расследование в отношении десяти представителей российской биатлонной сборной, в том числе пяти спортсменов. Оно касается чемпионата мира по биатлону, который прошел в австрийском Хохфильцене в 2017 году. В четверг в расположение сборной России по биатлону прибыла австрийская полиция. Также полицейские посетили Шипулина в Обертиллиахе.

"Я пришел с тренировки, подзамерз, здесь была прохладная погода. Решил сходить в сауну. На 20-30 минут вышел. Поднимаюсь в халате, смотрю — сидят люди около номера. Моя первая мысль: "Допинг-контроль приехал, как обычно". Только подхожу к двери, ко мне подходят люди и показывают значок полицейский. "Мы из полиции, хотим задать вам пару вопросов, можем ли мы где-нибудь уединиться?", — сказал Шипулин в интервью Калашников Media.

"Я начал расспрашивать по какому поводу приехали, о чем мы будем разговаривать. Они мне рассказали всю ситуацию, какие действия нас ждут дальше, что они предъявляют. Я сказал, что без адвоката я не буду давать никаких показаний: я нахожусь не в своей стране, я не знаю местного законодательства, правил. Они сказали: "Да, это совершенно правильно, вы верно поступаете". После чего мне показывали документы, на основании которых все это было сделано", — сообщил спортсмен.

Шипулин рассказал, что люди, которые с ним общались, были очень милы и ни разу не проскользнуло какого-то негативного тона, все было вежливо и спокойно.

"Самое неприятное после таких ситуаций — опускаются руки, когда ты понимаешь, что опять началось. Опять начались непонятные политические игры, в которых страдают спортсмены. В прошлом году я пережил очень большой стресс перед Олимпиадой. И сейчас, после того, как я поговорил с полицией, пришло осознание того, что повторяются те же истории", — отметил биатлонист.