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Двое российских биатлонистов перешли в белорусскую сборную 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международный союз биатлонистов (IBU) на прошедшем заседании исполкома в австрийском Хохфильцене одобрил переход российских спортсменов Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова в состав сборной Белоруссии, сообщает сайт Белорусского союза биатлонистов (БСБ).
По словам генерального секретаря БСБ Дарьи Леош, просьбу о смене команды была полностью удовлетворена членами международной организации.
Ранее в стан сборной соседнего государства перешла родная сестра Елены Кручинкиной — Ирина.
Белорусский спортивный журналист Руслан Васильев раскритиковал политику национальной команды, сообщает Чемпионат.com. По его словам, переход российских спортсменок явно говорит о том, что специалисты сборной провалили работу с подготовкой резерва, после того как спортивную карьеру завершили Дарья Домрачева и Надежда Скардино. Васильев выразил надежду, что это был последний раз, когда «мы берём российский десант».
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