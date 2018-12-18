Болельщики «обрушились» на Губерниева после скандала с Бабиковым

Фанаты биатлона обрушились с критикой на комментатора Дмитрия Губерниева , после того, как журналист в своём Instagram назвал российского биатлониста Антона Бабикова «вруном».

Волна недовольства болельщиков поднялась после того, как в профиле журналиста под одним из постов появился комментарий от пользователя @valentinasuetina: «Бабиков — эгоист, ему свое дороже отечества». Чуть позже Губерниев ответил: «Точно, и врун».

На высказывание живо отреагировали десятки неравнодушных к спорту россиян.

«Дмитрий, из вас прёт глупое хамство, где тот комментатор, которого мы любили и уважали, » — сетует пользователь @novikova1018.

Некоторые болельщики высказывались сдержанно.

«Фу, какой непрофессионализм», — пишет @firochka_pop

Другие и вовсе не сдерживали эмоций.

«Дмитрий, вы как базарная баба, стыд и позор такому комментатору», — негодует @danilovarm.

На предложение одного из подписчиков извиниться перед Бабиковым, Губерниев ответил: «Ждём выхода дури из вашей головы».

На прошлой неделе стало известно, что СБР отстранил Антона Бабикова от выступлений за национальную сборную на этапах Кубка мира из-за того, что спортсмен не пожелал участвовать в эстафете в австрийском Хохфильцене. Сам Бабиков эту информацию опроверг.

Пользователи Instagram поддержали спортсмена и обрушились с критикой на главу СБР Владимира Драчёва с высказываниями «позор» и «не троньте Бабикова».

Позже комментатор Дмитрий Губерниев в своём Instagram заявил, что Бабикова всё-таки допустили к следующему этапу Кубка мира, который пройдёт в Чехии.