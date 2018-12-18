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Болельщики «обрушились» на Губерниева после скандала с Бабиковым 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Фанаты биатлона обрушились с критикой на комментатора Дмитрия Губерниева, после того, как журналист в своём Instagram назвал российского биатлониста Антона Бабикова «вруном».
Волна недовольства болельщиков поднялась после того, как в профиле журналиста под одним из постов появился комментарий от пользователя @valentinasuetina: «Бабиков — эгоист, ему свое дороже отечества». Чуть позже Губерниев ответил: «Точно, и врун».
На высказывание живо отреагировали десятки неравнодушных к спорту россиян.
«Дмитрий, из вас прёт глупое хамство, где тот комментатор, которого мы любили и уважали, » — сетует пользователь @novikova1018.
Некоторые болельщики высказывались сдержанно.
«Фу, какой непрофессионализм», — пишет @firochka_pop 
Другие и вовсе не сдерживали эмоций.
«Дмитрий, вы как базарная баба, стыд и позор такому комментатору», — негодует @danilovarm.
На предложение одного из подписчиков извиниться перед Бабиковым, Губерниев ответил: «Ждём выхода дури из вашей головы».
На прошлой неделе стало известно, что СБР отстранил Антона Бабикова от выступлений за национальную сборную на этапах Кубка мира из-за того, что спортсмен не пожелал участвовать в эстафете в австрийском Хохфильцене. Сам Бабиков эту информацию опроверг.
Пользователи Instagram поддержали спортсмена и обрушились с критикой на главу СБР Владимира Драчёва с высказываниями «позор» и «не троньте Бабикова».
Позже комментатор Дмитрий Губерниев в своём Instagram заявил, что Бабикова всё-таки допустили к следующему этапу Кубка мира, который пройдёт в Чехии.
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