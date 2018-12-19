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Глава СБР ожидает новых скандалов с российскими биатлонистами 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что перед стартом чемпионата мира стоит ожидать новых скандалов, связанных с нарушением антидопинговых правил российскими спортсменами.
12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.
"В сухом остатке у нас ситуация сейчас стабилизировалась. В данный момент десять наших граждан, пять спортсменов и пять специалистов, имеют претензии со стороны австрийской стороны в связи с возможными нарушениями. Нужно понимать, что полиция занимается своими делами, а Международный союз биатлонистов (IBU) — своими. Отстранение биатлонистов от соревнований может сделать только IBU, если что-то произойдет или найдут какие-то нарушения.
Это не технический момент, а специально вброшенная информация. В октябре нет смысла это делать, а тут все случилось перед началом этапа Кубка мира. Почему не перед чемпионатом мира это произошло? Перед началом чемпионата мира ждите еще чего-то подобного", — цитирует Драчева сайт "Матч ТВ".
Ранее функционер поручил тренеру сборной России подготовить доклад об Антоне Бабикове.
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