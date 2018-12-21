Бё призвал Логинова извиниться перед всеми

Норвежец не может простить россиянину его дисквалификацию за употребление допинга, которую Логинов отбыл два года назад

"Он принял допинг, когда у него был выбор. Да, прошли годы, но это было. Ему следует извиниться перед всеми атлетами", — сказал Бё.

В сезоне-2018/19 Логинов занял два третьих и одно второе место. На данный момент россиянин занимает второе место в общем зачете Кубка мира, уступая Бё 76 очков.

Ранее сообщалось, что эксперт считает возможным лидерство Логинова на КМ по биатлону.