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Бё призвал Логинова извиниться перед всеми 

Газета.Ru + ещё 39 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Лидер общего зачета Кубка мира по биатлону Йоханнес Бе вновь высказал негативное отношение к россиянину Александру Логинову, передает "Спорт-Экспресс".
Норвежец не может простить россиянину его дисквалификацию за употребление допинга, которую Логинов отбыл два года назад
"Он принял допинг, когда у него был выбор. Да, прошли годы, но это было. Ему следует извиниться перед всеми атлетами", — сказал Бё.
В сезоне-2018/19 Логинов занял два третьих и одно второе место. На данный момент россиянин занимает второе место в общем зачете Кубка мира, уступая Бё 76 очков.
Ранее сообщалось, что эксперт считает возможным лидерство Логинова на КМ по биатлону.
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Биатлон , Александр Логинов , Йоханнес Бе
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