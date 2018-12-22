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Россиянин стал худшим на КМ и пожаловался на стресс 

News.ru + ещё 16 22 декабря 2018
Фото: Matthias Balk/Global Look Press
Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Он финишировал 30-м, упав на одном из спусков и сломав лыжу.
Елисеев допустил 8 промахов. Он также пожаловался на плохой ход запасной лыжи.
«Лыжа просто зарылась в очень глубокий снег и сломалась. Сначала лыжа сломалась — потом я упал. Что произошло на стрельбе — не готов сказать. Был очень большой стресс», — сказал он в эфире «Матч ТВ».
Всего в гонке принимали участие 30 спортсменов. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё (37,25.2). Вторым финишировал француз Кантен Фийон-Майе (+46,5), замкнул тройку россиянин Евгений Гараничев (+54,1).
Как писал News.ru, Логинов сохранил второе место в общем зачёте Кубка мира.
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