В сборной России объяснили ситуацию с Бабиковым

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил ситуацию с приглашением Антона Бабикова на второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает "Спорт-Экспресс".

Спортсмена вызвали для участия в мужской эстафете, а после глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил, что Бабиков отказался. На следующий день спортсмен опроверг эту информацию.

"Поступила не совсем правильная информация от старшего тренера резервной команды. Отсюда и раздулась такая странная ситуация. Хотя я резких высказываний не делал. Мы с Бабиковым разговаривали. На "Ижевскую винтовку" он не поедет. Вернется на Кубок IBU. А дальше будет видно", — сказал Хованцев.

27-летний Бабиков — чемпион мира 2017 года в эстафете. Также на его счету две победы на этапах Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России проведет переговоры с Шипулиным.