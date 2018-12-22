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Российская биатлонистка упустила золото в спринте 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Канадская биатлонистка Надя Мозер одержала победу в женском спринте на третьем этапе Кубка IBU (20.43,4). Серебро досталось россиянке Наталье Гербуловой (+0,4), бронза — другой представительнице сборной Канады Меган Бэнкс (+0,7).
Гербулова на огневых рубежах допустила один промах.
Лариса Куклина стала пятой с отставанием в 2,3 секунды, Светлана Миронова — шестой (+6,4), Екатерина Мошкова — 18-й (+59,1), Ирина Казакевич — 22-й, (+1.04,6), Виктория Сливко — 35-й (+1.31,2).
Как писал News.ru, Шипулин задумался о завершении карьеры до конца 2018 года.
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