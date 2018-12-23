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Кузьмина завершит карьеру в конце сезона 

Газета.Ru + ещё 20 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завершит карьеру по окончании нынешнего сезона, передает "Советский спорт".
Об этом сообщил муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Даниэль.
"Сезон начался не очень хорошо. В Поклюке Настя была не в форме, сейчас начинает выходить на свой уровень. Вчера было шесть промахов, сегодня два. Официально заявляю, это Настин последний сезон. Надеюсь, она закончит свою карьеру в Осло. Кузьмина — уникальная спортсменка, от нее можно ожидать чего угодно", — сказал Даниэль Кузьмин в эфире "Матч ТВ".
34-летняя Кузьмина выигрывала золотые олимпийские медали на Играх в Ванкувере, Сочи и Пхенчхане. На ее счету 14 личных побед на этапах Кубка мира, а также серебро и бронза чемпионатов мира. Кузьмина — старшая сестра россиянина Антона Шипулина.
Ранее Кузьмина выиграла масс-старт на этапе Кубка мира.
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Биатлон , Анастасия Кузьмина , Антон Шипулин , Советский спорт
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