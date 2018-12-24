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Вице-президент IBU рассказал об отношении к России и СБР 

News.ru + ещё 16 5 часов назад
Фото: vk.com/russianbiathlon
Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза выразил своё мнение относительно российского биатлона и ситуации с Союзом биатлонистов России (СБР).
«Вы думаете, я не хочу, чтобы россияне соревновались? Это неправда!», — приводит слова Гамзы «СЭ».
По его мнению, СБР может стать членом IBU уже в сентябре следующего года. При этом, Гамза отметил, что необходимо выполнить все договорённости, которые обсуждались с руководством Олимпийского комитета России (ОКР), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и СБР. Также он исключил возможность досрочного восстановления, поскольку для этого необходимо собирать внеочередной конгресс IBU.
«Российский биатлон всем очень нужен. Но при этом именно чистый российский биатлон», — подытожил он.
News.ru ранее сообщал, что российский биатлонист Евгений Гараничев после масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Место пожаловался на негатив со стороны зарубежных болельщиков.
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Биатлон , Евгений Гараничев
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