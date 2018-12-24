Вице-президент IBU рассказал об отношении к России и СБР

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза выразил своё мнение относительно российского биатлона и ситуации с Союзом биатлонистов России (СБР).

«Вы думаете, я не хочу, чтобы россияне соревновались? Это неправда!», — приводит слова Гамзы «СЭ».

По его мнению, СБР может стать членом IBU уже в сентябре следующего года. При этом, Гамза отметил, что необходимо выполнить все договорённости, которые обсуждались с руководством Олимпийского комитета России (ОКР), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и СБР. Также он исключил возможность досрочного восстановления, поскольку для этого необходимо собирать внеочередной конгресс IBU.

«Российский биатлон всем очень нужен. Но при этом именно чистый российский биатлон», — подытожил он.