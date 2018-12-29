Шипулин поделился ожиданиями от «Рождественской гонки» 

Объявивший о завершении спортивной карьеры российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, чего ждёт своего последнего старта — «Рождественской гонки».
«Это прежде всего гонка перед Новым годом. Люди уже должны быть не на работе, в отличном настроении готовиться к праздникам. Это не Кубок мира, не Олимпиада, а просто шоу-гонка, где может произойти всё, что угодно. Нужно радоваться любому месту», — цитирует биатлониста «Матч ТВ».
«Рождественская гонка» состоится 29 декабря на стадионе немецкого футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене.
Ранее Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что Рождественская гонка станет для него настоящим прощанием с биатлоном.