Итальянская биатлонистка Доротея Вирер пожелала удачи завершившим карьеру россиянину Антону Шипулину, белоруске Дарье Домрачевой и норвежцу Уле-Эйнару Бьорндалену, передает "Советский спорт".
В "Рождественской гонке", которая прошла 29 декабря в немецком Гельзенкирхене, Вирер и Лукас Хофер заняли первое место. Домрачева и Бьорндален показали третий результат. Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт стали седьмыми.
"Что за гонка! Удачи во всем, Уле, Дарья и Антон", — написала Вирер в инстаграме.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина посвятила стихотворение Шипулину.