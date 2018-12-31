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Биатлонистка Вирер пожелала удачи Шипулину 

Газета.Ru + ещё 109 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер пожелала удачи завершившим карьеру россиянину Антону Шипулину, белоруске Дарье Домрачевой и норвежцу Уле-Эйнару Бьорндалену, передает "Советский спорт".
В "Рождественской гонке", которая прошла 29 декабря в немецком Гельзенкирхене, Вирер и Лукас Хофер заняли первое место. Домрачева и Бьорндален показали третий результат. Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт стали седьмыми.
"Что за гонка! Удачи во всем, Уле, Дарья и Антон", — написала Вирер в инстаграме.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина посвятила стихотворение Шипулину.
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Биатлон , Анастасия Кузьмина , Лукас Хофер , Дарья Домрачева , Антон Шипулин , Доротея Вирер , Советский спорт
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