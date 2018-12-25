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Бывшая биатлонистка Зайцева пожелала удачи Шипулину после завершения карьеры 

ТАСС + ещё 11 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева пожелала удачи Антону Шипулину, объявившему о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсменка написала в Instagram.
Во вторник Шипулин на пресс-конференции объявил о завершении спортивной карьеры.
"Ты сделал все, что смог, достиг всех целей, какие ставил перед собой. Спортсмен всегда знает, когда ему надо остановиться, это трудное решение, взвешенное, но твое, — сказала спортсменка. — Хочу пожелать тебе на новом жизненном этапе удачи. И еще больше реализоваться, чем в профессиональной карьере спортсмена".
Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Олимпиады-2010 в эстафетных гонках. Спортсмен также шесть раз становился призером чемпионатов мира (три серебра, три бронзы), а в 2017 году стал чемпионом мира в эстафете.
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Биатлон , Ольга Зайцева , Антон Шипулин
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