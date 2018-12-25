Бывшая биатлонистка Зайцева пожелала удачи Шипулину после завершения карьеры

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева пожелала удачи Антону Шипулину , объявившему о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсменка написала в Instagram.

Во вторник Шипулин на пресс-конференции объявил о завершении спортивной карьеры.

"Ты сделал все, что смог, достиг всех целей, какие ставил перед собой. Спортсмен всегда знает, когда ему надо остановиться, это трудное решение, взвешенное, но твое, — сказала спортсменка. — Хочу пожелать тебе на новом жизненном этапе удачи. И еще больше реализоваться, чем в профессиональной карьере спортсмена".

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Олимпиады-2010 в эстафетных гонках. Спортсмен также шесть раз становился призером чемпионатов мира (три серебра, три бронзы), а в 2017 году стал чемпионом мира в эстафете.