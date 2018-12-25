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Двукратный обладатель Кубка мира не исключает возвращение Шипулина 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Двукратный обладатель Кубка мира по биатлону Сергей Чепиков, комментируя решение Антона Шипулина завершить карьеру, вспомнил случай из собственной жизни.
В 1998 году 31-летний Чепиков ушел из биатлона, но через несколько лет вернулся обратно.
"У меня были непростые отношения со спортом. У меня было три года паузы, как раз когда был 31 год, когда приехал с Олимпиады в Нагано. Но потом по стечению обстоятельств, благодаря Александру Ивановичу Тихонову, который вернул меня в биатлон, продолжил карьеру. И съездил еще на две Олимпиады. В нашей жизни все бывает, все может измениться. Может, Антон поправит здоровье и еще вернется? Но сейчас хочется, конечно, поблагодарить спортсмена за его работу. На финишных стометровках он совершал действительно невозможное. И дарил нам радость этих победных секунд", — приводит слова Чепикова "Спорт день за днем".
31-летний Шипулин завершит карьеру 29 декабря на "Рождественской гонке" в немецком Гельзенкирхене. Антон — чемпион Игр 2014 года в Сочи в эстафете 4×7,5 км, бронзовый призер Олимпиады-2010 в Ванкувере в данной дисциплине, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира. В прошлом сезоне россиянин занял третье место в общем зачете Кубка мира.
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Комментарии
Биатлон , Александр Тихонов , Антон Шипулин , Сергей Чепиков
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