Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шипулин заговорил о будущем 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»
Бывший российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о том, что собирается делать после завершения спортивной карьеры. Его слова приводит «Известия».
Шипулин отметил, что работа тренером ему не подходит. «Прямо или косвенно я остаюсь в спорте. Возможно, буду работать СБР. Возможно, где-то в другом месте», — заявил Шипулин. 31-летний спортсмен при этом подчеркнул, что полностью своим планов раскрыть не может.
25 декабря Шипулин объявил об уходе из спорта. Он отметил, что на решение повлияла ситуация с обвинением его и других российских биатлонистов в использовании запрещенных препаратов на чемпионате мира в 2017 году. Кроме того, спортсмен пожаловался на состояние здоровья.
Шипулин шесть раз становился чемпионом мира. В его послужном списке бронзовая медаль на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере и золотая на Играх-2014 в Сочи.
Последние новости
Судебный квартал в Петербурге построит предполагаемый хозяин ЧВК Вагнера Курение предложили объявить вне закона Уничтожение израильской ракеты российским «Панцирем» попало на видео
Биатлон , Антон Шипулин , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Базин и Евдокимова рассказали о номере с раздеванием
ФИФА начала расследование в отношении РФС
Нурмагомедова задержали в аэропорту11
Сын президента Либерии объявил об уходе из ПСЖ1
У пары российских спортсменов родилась дочь
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
01:05
Врун и лентяй: Тихонов обрушился на Шипулина
Биатлон
02:40
«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»
Биатлон Статьи
02:21
Убийство Дениса Тена назвали заказным
Фигурное катание
00:33
Норвежский биатлонист финишировал в прыжке
Биатлон
04:51
Медведева резко ответила подписчикам
Фигурное катание
06:30
Мамаев и Кокорин снова выйдут на поле
Футбол
01:03
Дерби «Бутырки»: Кокорин и Мамаев возвращаются в футбол
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение