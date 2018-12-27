Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Посол России в Австрии рассказал о ходе дела российских биатлонистов 

RT на русском + ещё 8 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский рассказал о ходе дела российских биатлонистов, которые обвиняются в применении допинга на ЧМ-2017 в Хохфильцене.
«В ходе состоявшейся беседы никаких доказательств вины российских спортсменов представлено не было. Речь идет об эпизоде более широкого дела, но никаких фактов о допинге на чемпионате мира 2017 года наш адвокат не увидел», — приводит слова российского посла РИА Новости.
Любинский отметил, что по согласованию с Министерством спорта к делу был подключен доверенный адвокат посольства.
Ранее сообщалось, что IBU прекратит проверять Шипулина на допинг после уведомления о завершении карьеры.
RT на русском: последние новости
Биатлонист Слепов стал победителем спринтерской гонки на «Ижевской винтовке» Биатлонист Малышко пропустит «Ижевскую винтовку» Бабиков поблагодарил болельщиков за поддержку
Биатлон , Минспорта , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба возглавил медиарейтинг российских спортсменов
Путина предупредили об изоляции российского спорта20
Чемпионат Италии могут приостановить
Матч звезд КХЛ пройдет в цветах Татарстана
Скончалась 17-летняя прыгунья на лыжах с трамплина
Видео
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
01:06
Кабаева заступилась за Медведеву
Фигурное катание
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
03:00
ФСБ вышла на след Глушакова
Футбол
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
01:32
«Да, мы живем вместе, у нас двое детей»
Фигурное катание Статьи
01:05
Врун и лентяй: Тихонов обрушился на Шипулина
Биатлон
02:40
«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение