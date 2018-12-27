Посол России в Австрии рассказал о ходе дела российских биатлонистов

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский рассказал о ходе дела российских биатлонистов, которые обвиняются в применении допинга на ЧМ-2017 в Хохфильцене.

«В ходе состоявшейся беседы никаких доказательств вины российских спортсменов представлено не было. Речь идет об эпизоде более широкого дела, но никаких фактов о допинге на чемпионате мира 2017 года наш адвокат не увидел», — приводит слова российского посла РИА Новости.

Любинский отметил, что по согласованию с Министерством спорта к делу был подключен доверенный адвокат посольства.

Ранее сообщалось, что IBU прекратит проверять Шипулина на допинг после уведомления о завершении карьеры.